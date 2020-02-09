معلومات قد لا تعرفها عن كارمن سليمان

أثار ظهور الفنانة كارمن سليمان مع زوجها الملحن مصطفى جاد في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، اهتمام الجماهير وخاصة في المملكة العربية السعودية والذي حكى فيه الزوج عن لقائهما الأول.

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حيث قال جاد أن بداية تعرفه عليها كان فى أحد الاستوديهات لموزع صديقه، وكانت وقتها كارمن في عمر 18 عاما، وأنه قد عانى معاناة شديدة لمدة 8 شهور حتى يتزوج منها، وأول يوم رأاها فيه قال "أنها ستكون زوجته".

وتابع "بدأت العلاقة بيننا كصداقة وأصبحت متعلقا بها وموجود في حياتها بشكل يومى".

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن كارمن سليمان

هي مطربة مصرية من مواليد 7 أكتوبر 1994، هي الفائزة بلقب "نجمة العرب" من برنامج "آراب آيدول" الموسم الأول.

تخرجت سليمان في كلية أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق. ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة "إم بي سي" 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.

كارمن سليمان ولدت في عائلة محافظة فوالدتها تتمتع بصوت رائع ولكنها لم تحترف الغناء وجدت الموهبة بابنتها فشجعتها على دخول برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن.

و قد تم منح كارمن جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر وقد قدمها المطرب الكبير هاني شاكر في حفلته في دار الأوبرا المصرية وأبدى اعجابه لشديد

بصوتها وقوة إحساسها.كما قال عنها الملحن حلمى بكر عندما سألته الإعلامية هبة الأباصيري عن موهبة جديدة سيقدمها للوسط الفنى أن هناك فتاة تغني مع والدتها وهذه الفتاة معجزة غنائية رغم أنها لم تتجاوز سن السابعة عشرة.اكتشفت موهبتها منذ صغرها واشتهر اسمها عندما جائت في اليوم الثاني لتجربة الأداء حيث صرح راغب علامة أنها بكل تاكيد ستصل إلى النهاية وبالفعل وصلت كارمن إلى توب 2 غيرلز ثم حققت الفوز وأصبحت أول أرب آيدول في تاريخ البرنامج كانت معظم اختياراتها ناجحة، انتقدها الحكم حسن الشافعي وقال انها لم توفق في اختيار اغنية اضواء الشهرة لكارول سماحه..طرحت سليمان ألبومها الأول "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية "عظمة على عظمة" وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.