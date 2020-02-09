إصابة جواهر بالسرطان تشعل مواقع التواصل

أشعلت إصابة الفنانة الكويتية جواهر بالسرطان، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وأعلنت جواهر، اصابتها بمرض السرطان، مساء السبت، حيث نشرت بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، لتصدم جمهورها بذلك الخبر الذيسرعان ما تصدر منصات تريندات السوشيال ميديا.
كما نشرت جواهر صورة لمرضى سابقين بالسرطان تم شفائهم، قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، ونشرت صورة أخري من داخل غرفة العلاج التي تمكثفيها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير"، ودعى عدد كبير من الجمهور للفنانة بالشفاء العاجل
وأكدت الإعلامية مي العيدان، اصابة جواهر بالمرض، وحرصت على طمأنت جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "الفنانة جواهر الكويتية، تقاوم مرض السرطان، وبمرحلة خطيرة، ادعو لها يا جماعة الله يشفيها، ما في شيء بعيد عن ربنا".
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