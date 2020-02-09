احتضان عمرو دياب لدينا الشربيني يشعل مواقع التواصل

أشعل احتضان عمرو دياب لدينا الشربيني، في صور جديدة انتشرت عبر السوشيال مديديا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

واحتفى عمرو منسى مدير بطولة العالم للاسكواش، بالحفل الغنائى الناجح لمرو دياب، الذى أحياه في المملكة العربية السعودية، الجمعة.

ونشر عمرو منسى، صورة جمعته مع عمرو دياب، ودينا الشربينى، ومروان أمين.

وتعد هذه الصورة أحدث ظهور يجمع بين

الهضبة ودينا الشربينى.

وكان قد أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيا، أمس الجمعة، فى منطقة سما الغربية بمحافظة جدة ب السعودية، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغانى الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

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وكانت الهيئة العامة للترفيه السعودية

والمنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل.

كما يحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير الجارى ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل دبى.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب"، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية.