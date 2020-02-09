جاستين بيبر يتصدر اليوتيوب بكليب " Intentions "

أشعل النجم العالمي جاستين بيبر تريندات مواقع التواصل العالمي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، على مستوى العالم العربي والأوروبي، وذلك بعد اصداره كليب جديد يحمل اسم " Intentions ". واطلق بيبر الكليب مع المغني كوافو، من إخراج مايكل دي راتنر. وجاء إطلاق جاستين للأغنية قبل أيام معدودة من إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم" Changes " ، و من المقرر إطلاقة يوم 14 فبرايربالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب . Advertisements وحقق" Intentions " نسبة مشاهدة عالية عبر " يوتيوب" ، حيث وصلت نسبة المشاهدة الي أكثر من 15 مليون مشاهدة . أكثر من 15 مليون مشاهدة . وقد فاجئ جاستين بيبر مغني "Yummy" البالغ من العمر 25 عاما إحدى معجباته ، حيث تبرع بمبلغ 100000 دولار و جاءت خطوة التبرع بهدف نشر الوعي بالصحة العقلية، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية ، ومن ابرزها " جاست جيرد " و " nypost " و غيرهم .

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