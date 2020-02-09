بهذا الموعد .. ليلة فى حب أم كلثوم و عبدالحليم في جامعة مصر

تقيم دار أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا حفل موسيقى عربية تحت عنوان ليلة فى حب أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، يوم الجمعة الموافق 28 من
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