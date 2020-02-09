بهذا الموعد .. ليلة فى حب أم كلثوم و عبدالحليم في جامعة مصر

تقيم دار أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا حفل موسيقى عربية تحت عنوان ليلة فى حب أم كلثوم و عبدالحليم حافظ. عبدالحليم حافظ. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، يوم الجمعة الموافق 28 من Advertisements شهر فبراير الجاري، على مسرح جامعة مصر، بسعر تذاكر يتراوح بين 100 جنيهًا، و 200 جنيهًا، ويحيى الحفل فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبدالستار. شهر فبراير الجاري، على مسرح جامعة مصر، بسعر تذاكر يتراوح بين 100 جنيهًا، و 200 جنيهًا، ويحيى الحفل فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبدالستار.

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