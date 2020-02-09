بعد جي لو.. شاكير تلتقي بيونسيه!

ميرنا وليد - بيروت - بعدما قدّمت النجمة العالمية ​شاكيرا​ عرضاً مبهراً الى جانب النجمة العالمية جنيفر لوبيز في نهاية الشوط الأول من Super Bowl.

ظهرت شاكيرا مجدداً الى جانب النجمة العالمية ​بيونسي​ه أثناء تواجدها في ميامي من أجل مشاركة الأخيرة بحفل عيد ميلادها الـ 43.

وظهرت ​بيونسيه​ بإطلالة مثيرة ارتدت فستاناً ورديًا قصير من مجموعة Michael Costello تزيّن بالكشكش عند الخصر، وتميّز بفتحة كبيرة عند الصدر امتدت إلى بطنها وانتعلت معه حذاء ذهبي. وحض2ر الى جانبها زوجها جاي زي الذي كان مرتدياً ملابس رياضية.

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