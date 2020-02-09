رزان تهدّد: "قول الحقيقة"

ميرنا وليد - بيروت - تواظب الفناننة اللبنانية رزان إصداراتها في الساحة الفنية وآخرها أغنية رومانسية جديدة بعنوان "قول الحقيقة" من كلمات ألكسي قسطنطين وألحان شادي فرح وتوزيع ريمون الحاج.

وتقول كلمات الأغنية: "بعرف إنك معجب فيي وانك ضارب عين عليي وبتفكر فيي على طول.. بعرف إني لوحدي ببالك غير عيوني ما بيحلالك تعشق غيري مش معقول .. قول الحقيقة وما تخبي قصة غرامك عن قلبي وبحبك خلصني قول".

واختارت الفنانة اللبنانية رزان شخصيات من الرسوم المتحركة لتكون كليب لأغنيتها الجديدة التي أصدرتها قبيل اقتراب عيد الحب.