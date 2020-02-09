بالفيديو- طوني قطان يجمع "بنت الجيران" و"حاجة مستخبية" في Mashup

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الأردني من أصول فلسطينية طوني قطان Mashup cover جمع فيه أغنيتين واحدة للفنان المصري محمد حماقي "حاجة مستخبية" والثانية "بنت الجيران" للفنان المصري حسن الشاكوش، عبر يوتيوب ونال أصداء إيجابية من المتابعين.
ويشار الى أن الخلاف قائم على أغنية "بنت الجيران" بعدما تبيّن أن الأغنية ينتطابق لحنها مع لحن أغنية حماقي "حاجة مستخبية " لحماقي.
الجدير ذكره، أن الفنان طوني قطان سبق أن غنى cpver أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "مهم جداً" التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة استماع عالية عبر يوتيوب والتطبيقات الموسيقية.
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