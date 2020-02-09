بالفيديو- طوني قطان يجمع "بنت الجيران" و"حاجة مستخبية" في Mashup

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الأردني من أصول فلسطينية ​طوني قطان​ Mashup cover جمع فيه أغنيتين واحدة للفنان المصري ​محمد حماقي​ "حاجة مستخبية" والثانية "بنت الجيران" للفنان المصري ​حسن الشاكوش​، عبر يوتيوب ونال أصداء إيجابية من المتابعين.

ويشار الى أن الخلاف قائم على أغنية "بنت الجيران" بعدما تبيّن أن الأغنية ينتطابق لحنها مع لحن أغنية حماقي "حاجة مستخبية " لحماقي.

الجدير ذكره، أن الفنان طوني قطان سبق أن غنى cpver أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "مهم جداً" التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة استماع عالية عبر يوتيوب والتطبيقات الموسيقية.