كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علا رشدي لـ"الخليج 365 الفني": لست نادمة على ابتعادي عن الفن لفترة.. ولامانع من تقديم أدوارًا جريئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة تألقت بخفة دمها وتلقائيتها وبساطتها، فهي فنانة كوميدية مميزة وزوجة ناجحة، تلفت الأنظار مع زوجها الفنان أحمد داوود في أي ظهور لهما، حديثنا عن الفنانة علا رشدي.

والتقى الخليج 365 الفني بالفنانة علا رشدي، وقررنا أن نتعمق داخل شخصيتها ونتعرف عليها أكثر، وتحدثت معنا عن أمور كثيرة في حياتها الشخصية والفنية.

وإلى نص الحوار..



في البداية.. حدثينا عن مشاركتك في فيلم قصة حب؟ وهل حقق النجاح الذي كنت تتمنيه؟



من وجهة نظري، نعم حقق نجاحًا كبيرًا لي، وذلك بالرغم من حجم الدور ولكنني شعرت بأني اشتغلت علي أن أقدم شخصية مختلفة نوعًا ما عما قدمته من قبل.

هل أنت نادمة على ابتعادك لفترة عن نشاطك الفني؟



الندم لا يفيد و الشغل رزق من عند الله يأتي في الوقت الذي كتبه الله لعباده، ولكن بالعكس فأنا سعيدة بعدم حصولي على أي عروض تعجبني خلال الفترة الماضية وذلك لكي أقضي أطول وقت ممكن مع أولادي وهم صغار.

برأيك.. هل الزواج يعطل الفنانة عن ممارسة عملها الفني؟



ليس الزواج ولكن الإنجاب هو مايتسبب في العطل بالتأكيد، في حالة إذا ما كانت الفنانة تريد تربية أولادها و تجلس معهم.

هل تبدين رأيك بصراحة في أدوار زوجك الفنان أحمد داوود.. وكيف يستقبل انتقادك له في بعض الأحيان؟



بالطبع أقول له رأيي بصراحة، وهو وقتها يكون على علم بأن الدور لايعجبني وغالبًا يكون رأيه مشابه لي.

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برأيك.. هل الكوميديا في أفضل حالاتها حاليًا أم تراجعت بعض الشئ؟



أرى أنها تراجعت في الكتابة إلى حد ما، ونحن نحتاج إلى أعمال كوميدية حقيقية وليست عبارة عن تريقة أو استخفاف بالجمهور.

ماهي الشروط التي تختارين على أساسها أدوارك؟



رغبتي دائمة في أن أقدم أعمالًا بها أدوار مختلفة عما قدمته قبل ذلك وتكون بها تحدي لي ولاتكون جميعها كوميدية.