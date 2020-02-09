كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البزاوي لـ"الخليج 365 الفني":لا أمانع دخول أولادي الوسط الفني ..وهذه أصعب شخصية قدمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ممثل ومؤلف موهوب استطاع أن يحجز مكانًا في قلوب وعقول المشاهدين بحضوره الخاص وامكانياته التمثيلية الكبيرة، وكان لـ"الخليج 365 الفني" حوار خاص مع الفنان محمود البزاوي.

في البداية تحدث الفنان محمود البزاوي عن الأعمال الفنية الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة قائلا: "أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "فرصة تانية" مع مجموعة من النجوم المتميزين وهم ياسمين صبري، أحمد مجدي، إدوارد، هبة مجدي.

ومن ناحية أخرى تحدث عن فيلمه الجديد "خان تيولا"، الذي انتهي من تصويره وفي انتظار عرضه خلال الفترة المقبلة، لافتاً أن شخصيته في هذا العمل من أصعب الشخصيات التي جسدها خلال مشواره الفني.

وأشار "البزاوي" أنه من مهتمي السوشيال ميديا ودائماً حريص على متابعة ردود أفعال الجمهور من عليها، ولكن أوضح أن السوشيال ميديا لا تصنع الفنان، فالموهبة هي الأساس، وأن السوشيال ميديا عنصر من عناصر الدعاية للفنان.

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وأوضح "البزاوي" أنه لو عاصر الزمن الجميل لتمني الوقوف أمام هؤلاء النجوم "عبد الفتاح القصري، ماري منيب، عبد السلام النابلسي، سعاد حسني، ماجدة الخطيب".

وعن أقرب الأعمال الفنية التي قدمها إلى قلبه قال هناك الكثير من الأعمال مقربة مني ولكن أبرزهم مسلسل "أهو ده اللي صار، جراند اوتيل"، فيلم "همام في امستردام".

وعن وصف الممثلين لمهنة التمثيل بأنها بلا أمان تحدث إن هذه المهنة مثلها مثل غيرها معبراً عن ذلك "مرة فوق ومرة تحت"، وبالنسبة لأولاده لا يمانع في دخولهم الوسط الفني معللاً ذلك لا أتدخل في اختياراتهم فهم لهم مجمل الحرية في اختيار المهنة التي يريدونها.