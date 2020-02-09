تراند اليوم : أغنية “بنت الجيران” تجمع أحمد حلمي بحسن شاكوش

تصدر اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، عقب النجاح الكبير لأغنية “بنت الجيران”، والتي تخطت نسب مشاهداتها على موقع يوتيوب 70 مليون مشاهدة.

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو جديد عبر حسابه على Instagram، ظهر خلاله برفقة شاكوش، لكن في البداية ظهر حلمي بمفرده ليؤكد للجمهور أنه قرر أن يتجه للغناء، لذلك لا بد لهم من إخباره إن كان صوته جيدا أم لا، وبدأ بالتظاهر وكأنه يغني أغنية “بنت الجيران”، لكن الصوت في الحقيقة لشاكوش الذي كان واقفا إلى جواره وظهر في نهاية الفيديو.

وعلّق حلمي على الفيديو كاتبا: “إيه رأيكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني إن أنا عندي برد”.