حسم جدل سبب وجود نوال الزغبي في جدة بعدما حيرت الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مدينة جدة بالسعودية وتحديدا في منطقة البلد (سوق قابل)، حيث ظهرت نوال وهي تقوم بتصوير برنامج "كاربول كاريوكي" Carpool Karaoke الذي يقدمه الإعلامي السعودي هشام الهويش.

ونشر هويش صورة تجمعه بنجم الحلقة القادمة، وهي نوال الزغبي، التي ظهرت بجانبه في السيارة التي يذيع من خلالها الحلقة، تلتقط معه السيلفي.

وعلق هشام: "مع نوال الزغبي في كاربول كاريوكي حلقة نار.. قريبا".

وتداول متابعون عبر مواقع "تويتر" لقطات من كواليس الحلقة، حيث ظهرت بلباس كلاسيكي، ترتدي قميصا من الجلد الأسود، وبنطلون جينز في شارع "قابل" القديم في جدة.

وبعد الانتهاء من تصوير المشهد استوقف أحد أعضاء فريق العمل، الفنانة ليحدثها عن بعض الأمور المتعلقة بحركة سيرها خلال التصوير، فيما بدت عليها علامات الاستحسان.

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واعتقد كثير من المتابعين أن هذه اللقطات من تصوير فيديو كليب أغنية الفنانة التي تحمل عنوان "القوية"، ليتضح فيما بعد أنها من كواليس تصوير البرنامج، كما أن الإعلامي السعودي أكد الأمر بنفسه عندما نشر صورة من داخل السيارة برفقة نوال الزغبي.

يذكر أن الزغبي تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "القوية" قبيل اقتراب عيد الحب والتي شوقت سابقا جمهورها قبل طرحها.

وعلقت: "كل جرح وأنا بخير تنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير قلبي اللي حبك مش راجع".

وشاركت النجمة نوال الزغبى، في حفلات السعودية مؤخرا، حيث أحيت حفلا ناجحا في المملكة ضمن موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالي الـ 7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.

كما شاركت في احتفالات عيد الفطر بالسعودية وهي الحفلة الأولى لها، وعبرت حينها عن فرحتها بإحياء هذه الحفلة، من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على إنستغرام وعلقت: "كانت واحدة من أجمل حفلاتي... الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور... أنتم جوه قلبي".