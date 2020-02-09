شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل أمام يشارك جمهوره بصورة من دولاب الذكريات مع الراحل أحمد راتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للزعيم عادل أمام، بموقع الصور الشهير انستجرام، بصورة من دولاب الذكريات مع الفنان الراحل أحمد راتب، وهما في فترة شبابهما، وهم يبتسمان للكاميرا قبل تصويرهما، حيث جمعتهما علاقة صداقة قوية ومشاركة في الكثير من الأعمال الفنية.

ويشارك الزعيم عادل أمام، في بطولة مسلسل " فلانتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.





وجسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.

ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعدما تشعبت قضايا الفساد، وتنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء، وأغلبها لشخصيات ذات نفوذ كبير، ما يعرضه هو شخصيًا للخطر.