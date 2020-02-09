شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأزلى صاحبة عربية كبدة فى فيلم "صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة مروة الأزلى ضمن أحداث فيلم "صندوق الدنيا" التى تشارك فى بطولته شخصية صاحبة عربية كبدة فى حارة شعبية، حيث تظهر بشكل مختلف يتناسب مع الطبيعة الشعبية للعمل، وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكي قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.



الفنانة مروة الازلى الفنانة مروة الازلى



مروة الأزلى مروة الأزلى

يشارك مروة الأزلى فى بطولة فيلم "صندوق الدنيا" كل من الفنانة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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مروة الازلى ومخرج فيلم صندوق الدنيا مروة الازلى ومخرج فيلم صندوق الدنيا

من ناحية أخرى تشارك الفنانة مروة الأزلى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل، وتجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، إنعام الجريتلى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وهذا العمل يعد الثانى لها بتعاونها مع محمد رمضان، حيث سبق وشاركت فى مسلسل "زلزال" رمضان الماضى، وجسدت من خلاله شخصية راقصة خلال الأحداث.

ويذكر أن آخر آعمال مروة الازلى حكاية "مين طفى النور"، بطولة كريم قاسم، وملك قورة، وسامح الصريطي، وحسني شتا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وشاركت فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وهنادى مهنا ومنى عبدالغنى وحسام داغر ومن اخراج ابراهيم فخر وتأليف عبدالرحيم كمال .