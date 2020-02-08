"لوك أند كي".. نتفلكس تعرض المسلسل بالتزامن مع بدء تصوير الجزء الثاني

"لوك أند كي" إلى الشاشة بعد النجاح على الورق

بعد حملة ترويج كبيرة وأشهر من الانتظار، بدأت شبكة نتفلكس الأمريكية، الجمعة 7 فبراير/شباط، عرض مسلسل "لوك أند كي" Locke and Key، المأخوذ عن سلسلة الكتب المصورة، الحائزة على عدة جوائز، التي تحمل الاسم نفسه، التي كتبها جوي هيل ورسمها جابي دوريجيز والتي تنشرها دار "آي دي دبليو كوميكس".

ويرى النقاد أن المسلسل كان بالفعل يستحق الانتظار، لما يحتويه من توليفة متميزة بدءاً من البناء الدرامي القوي وتسارع الأحداث والأداء المتميز لأبطال العمل، بالإضافة إلى أنه يستحضر العالم الخيالي الأسطوري للرسوم المصورة إلى الواقع.





تدور أحداث المسلسل حول انتقال الإخوة لوك - تاير وكينسي وبودي - ووالدتهم نينا، بعد مقتل والدهم في ظروف غامضة، إلى منزل أجدادهم "بيت المفاتيح" في ماساتشوتس.





يعثر بودي، الشقيق الأصغر، على مفتاح سحري ثم مفتاح آخر وآخر، لكل منها قوته الخاصة.

هذه المفاتيح تهمس لمن يملكون حساسية تجاههم، وبالطبع يمكن لبودي وتاير وكينسي سماعها.

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ويتبيّن الأشقاء الثلاثة أن هذه المفاتيح السحرية قد تكون لها صلة بوفاة والدهم.

وفي محاولة منهم لكشف حقيقة ما جرى للأب، يبدأ الإخوة "لوك" بتجربة المفاتيح التي يجدونها في أرجاء المنزل واستكشاف قدراتها الفريدة من نوعها، إلا أن فضولهم يؤدي إلى إيقاظ شيطان غامض من سباته لن يردعه شيء حتى يسرق هذه المفاتيح للاستفادة من قواها.





وقال هيل في المؤتمر الصحفي، الذي سبق إذاعة الحلقة الأولى من المسلسل، الذي شارك فيه أيضاً رودريجيز وأبطال العرض كارلتون كوز، الذي شارك من قبل في مسلسل "ذا لوست"، وميريديث أفريل، التي شاركت في مسلسل "ذا هانتنج أوف هيل هاوس": "أعتقد أن القصة خرجت في أفضل صورة ممكنة".





مسلسل "لوك أند كي" من بطولة داربي ستانشفيلد (سكاندل) بدور نينا لوك، وجاكسون روبرت سكوت (آي تي وآي تي 2) بدور بودي لوك، وكونور جيسوب (أميريكان كرايم) بدور تايلر لوك، وإميليا جونز (هوريبل هيستوريز) بدور كينزي لوك، وبيل هيك (ذا بالاد أوف باستر سكراجز) بدور رنديل لوك، ولايزلا دي أوليفيرا بدور دودج، وشيري سوم بدور إيلي ويدون، وطوماس ميتشل بارنيت بدور سام ليسر، وجريفين جلوك (أميريكان فاندل) بدور جايب، وكوبي بيرد بدور روفوس ويدون.

وكانت نتفلكس أعلنت بدء العمل رسمياً في الموسم الثانى من المسلسل قبل أن يتم عرض أولى حلقاته.



