المخرج أحمد الزين: السينما الإماراتية تشهد تطورا كبيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المخرج الإماراتي أحمد الزين إن مهرجان طيران الإمارات للآداب حدث مهم ومنصة تجمع أهل الخبرة والثقافة على مستوى العالم.

وأكد الزين، لـ"العين الإخبارية"، أن السينما الإماراتية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإنتاج السينمائي في بلاده سيكون متجددا ومثمرا كما وكيفا في ٢٠٢٠.

ويعد أحمد الزين واحدا من أهم المخرجين السينمائيين في دولة الإمارات، ومن أهم أعماله "مزرعة يدو" و"ليزا".

ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي انطلق في 4 فبراير/ شباط، من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، ويستمر حتى الأحد.