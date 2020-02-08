القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المخرج الإماراتي أحمد الزين إن مهرجان طيران الإمارات للآداب حدث مهم ومنصة تجمع أهل الخبرة والثقافة على مستوى العالم.
وأكد الزين، لـ"العين الإخبارية"، أن السينما الإماراتية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإنتاج السينمائي في بلاده سيكون متجددا ومثمرا كما وكيفا في ٢٠٢٠.
ويعد أحمد الزين واحدا من أهم المخرجين السينمائيين في دولة الإمارات، ومن أهم أعماله "مزرعة يدو" و"ليزا".
ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي انطلق في 4 فبراير/ شباط، من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، ويستمر حتى الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج أحمد الزين: السينما الإماراتية تشهد تطورا كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.