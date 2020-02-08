شكرا لقرائتكم شاهد آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية لطفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحلت الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخولها في غيبوبة مما تسبب في حجزها داخل غرفة العناية المركزة.

كان آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية لطفي خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ83 في مستشفى المعادي العسكري، وذلك يوم 3 يناير والذي يصادف عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على مشاركة الفنانة نادية لطفي هذا اليوم.

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واحتفلت الفنانة إلهام شاهين مع الراحلة في المستشفى، ونشرت فيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرصت على كتابة تعليق تهنئ به الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها وتدعو لها بالصحة.

كما حرصت الفنانة الراحلة على نعي الفنانة ماجدة الصباحي، خلال إحدى المداخلات التلفزيونية لها لتطمئن جمهورها على صحتها أعربت الفنانة عن حزنها الشديد لخبر وفاة الفنانة ماجدة الصباحي، كما أشادت الفنانة بصديقتها ماجدة الصباحي ووصفتها بأن اسمها سيظل مرتبطاً بأحداث الوطن العربي وذلك لانتمائها لقضايا العروبة من خلال الأدوار التي قدمتها من خلال أعمالها السينمائية. كما نعت نقابة الممثلين الفنانة من خلال بيان لها تدعو فيه للفنانة بالرحمة ولأهلها وجمهورها بالصبر والسلوان.

وذكرت مديرة أعمال الفنانة لوسائل إعلام مصرية، أن الفنانة أصيبت بنزلة شُعَبية حادة أدت لارتفاع درجة حرارتها وقرر الأطباء نقلها للعناية المركزة لمتابعة حالتها.