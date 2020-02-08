شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف تعلن عن حفلها القادم في عيد الحب بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة السورية أصالة نصري، جمهورها، بصورة من أحدث إطلالاتها، للإعلان عن حفلها القادم في عيد الحب، الموافق يوم الخميس المقبل١٣ فبراير، على مسرح الماسة، ونشرت بوستر لها من غلاف الدعوة للحفل القادم لها.

وحرصت أصالة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من إطلالتها التي ستظهر فيها أمس بحفلها ضمن حفلات هلا فبراير في دولة الكويت.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 8 ونصف مليون مشاهدة فى 3 أسابيع، ويظهر في الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".