شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأبن الفنان توفيق الدقن مع بوسي في مهرجان جمعية الفيلم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة جمهورها، بصورة مع "ماضي توفيق الدقن"، نجل الفنان القدير الراحل توفيق الدقن، اثناء مشاركتهما في ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

فاز الفنان محمد سعد بجائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، في ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، وحصل الفنان ماجد الكدوانى على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف" والذي تغيب لانشغاله بالتصوير وتسلمها ابن عمته، بينما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثان عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، أما مهندس الديكور على حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف"، بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" على جائزة أفضل أفيش.

تقاسم فيلم "الفيل الأزرق 2" و فيلم "لما بنتولد" جوائز ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال ٤٦، حيث حصد "الفيل الأزرق 2" على 5 جوائز، هى جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

وحصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

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كما كرمت ادارة مهرجان جمعية الفيلم في حفل ختام الدورة الـ46 عددا من نجوم الفن على أعمالهم المتميزة، وهم، الفنان لطفى لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الإبياري، المخرج ممدوح شكري.

وحضر ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم كل من النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الفنان طارق الابياري، المنتج احمد الابياري، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج داوود عبد السيد.

وتكونت لجنة تحكيم الدورة 46 من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كل من المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.

وتم عرض الأفلام المشاركة فى سينما مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، وهى "الضيف" للمخرج هادى الباجورى وهو الفيلم الذى عرض عقب حفل الافتتاح، وفيلم "نادى الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوى وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وفيلم "خيال مأتة" للمخرج خالد مرعى، وفيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.