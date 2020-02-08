شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر الكويتية تعلن إصابتها بالسرطان.. وجمهورها يدعو لها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، اصابتها بمرض السرطان، منذ ساعات، خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، الشهير، لتصدم جمهورها بذلك الخبر الذي سرعان ما تصدر منصات تريندات السوشيال ميديا المختلفة.

وفي تعليق للفنانة الكويتية، بعد اثارتها لخبر اصابتها بالسرطان، نشرت صورة لمرضي سابقين بالسرطان تم شفائهم، قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، ونشرت صورة آخري من داخل غرفة العلاج التي تمكث فيها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

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وحرص عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية على الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد أن تصدر أسمها الأكثر بحثاً وتغريداً عبر موقع تويتر داخل دولة الكويت.

وسرعان ما أكدت صديقتها الإعلامية مي العيدان، اصابتها بالمرض، وحرصت على طمأنت جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، كتبت عليها، "الفنانة جواهر الكويتية، تقاوم مرض السرطان، وبمرحلة خطيرة، ادعو لها يا جماعة الله يشفيها، ما في شيء بعيد عن ربنا".