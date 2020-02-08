شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مكثفة لأبطال مسلسل "لعبة النسيان" وانطلاق التصوير الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة دينا الشربينى تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" يوم الأربعاء المقبل فى إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، من تأليف تامر حبيب، واخراج هانى خليفة، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يجرى فريق العمل حالياً تحت إشراف مخرج المسلسل هانى خليفة بروفات مكثفة تتضمن شكل الملابس وبروفات قراءة طرابيزة من أجل الأستقرار على الشكل النهائى قبل بداية التصوير، وجمعت البروفات كل من دينا الشربينى، أحمد السعدنى، انجى المقدم، ورجاء الجداوى، هنا شيحة، على قاسم، فضلا عن تواجد الاستايلست والمؤلف تامر حبيب، ومساعدى الاخراج.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

وفى سياق آخر، أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

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يشارإلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.