شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "الفيل الأزرق 2" و"لما بنتولد" يحصدان جوائز مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقاسم فيلم "الفيل الأزرق 2" و فيلم "لما بنتولد" جوائز ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال ٤٦، حيث حصد "الفيل الأزرق 2" على 5 جوائز، هى جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

وحصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

كما كرمت ادارة مهرجان جمعية الفيلم في حفل ختام الدورة الـ46 عددا من نجوم الفن على أعمالهم المتميزة، وهم، الفنان لطفى لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الإبياري، المخرج ممدوح شكري.

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وحضر ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم كل من النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، الفنان طارق الابياري، المنتج احمد الابياري، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج داوود عبد السيد.