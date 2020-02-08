إصابة فنانة كويتية بالسرطان.. وعيدان وشذى سبت يطلبان الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الفنانة جواهر الكويتية، بالسرطان.

وهو ما أعلنته أيضا الفنانة البحرينية شذى سبت عن إصابة الفنانة جواهر الكويتية، بالسرطان.

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ونشرت شذى صورة للفنانة الكويتية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان، حبيبتي ربي يشفيج ويعافيج ويعطيج الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتج وتفرحينا".

وأضافت: "دعواتكم لها، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

وهو ما أكدته الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، ادعولها يا جماعة الله يشافيها ما في شي بعيد عن ربنا".