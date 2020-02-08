محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الفنانة جواهر الكويتية، بالسرطان.
وهو ما أعلنته أيضا الفنانة البحرينية شذى سبت عن إصابة الفنانة جواهر الكويتية، بالسرطان.
ونشرت شذى صورة للفنانة الكويتية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان، حبيبتي ربي يشفيج ويعافيج ويعطيج الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتج وتفرحينا".
وأضافت: "دعواتكم لها، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".
وهو ما أكدته الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، ادعولها يا جماعة الله يشافيها ما في شي بعيد عن ربنا".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فنانة كويتية بالسرطان.. وعيدان وشذى سبت يطلبان الدعاء لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.