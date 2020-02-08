فيديو| متسابقة تونسية تهدي "كيكة" إلى لجنة تحكيم "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنت المتسابقة أمنة دمق من تونس، "إلى حضن أمي" للمطربة ذكرى، في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc.

وكان أول من التف لها الفنان عاصي الحلاني قائلا: "الله"، ثم حماقي وبعدها نانسي.

وقال عاصي: "إنتي مطربة من الزمن العربي"، كما علقت نانسي: "إنتي ملاك مش من البشر".

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وقالت أمنة بعد أن انتهت من الغناء: "أنا مجهزة كيكة، أنا وأمي للجنة التحكيم وبقدمها لكم".

وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج "كيكة" مزينة بالورود، وبدأ لجنة التحكيم تناول الكيكة.

ولأن فريق الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي اكتملا، انضمت أمنة لفريق الفنان عاصي الحلاني.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.