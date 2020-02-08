فيديو| لانتحاره بسبب التنمر.. طفل يغني لصديقه "والله ما يسوى" في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنى المتسابق عمر عادل أغنية "والله ما يسوى" للفنان حسين الجسمي في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

وعند سماع حماقي غناء عمر، فورا، التف له، ثم نانسي عجرم، ثم بعدها عاصي الحلاني.

وسأله حماقي لمين بتغني الأغنية؟ وقال عمر: "لصاحبي، لأنه انتحر بسبب التنمر، كان عنده أذن أصغر من الثانية، كانوا بيتريقوا عليه في المدرسة، فقررت أغني له الأغنية دي".

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وقال حماقي: "إنت مثال للصاحب الجدع، وأنا بتمنى يكون عندي صاحب زيك، ممكن نكون أصحاب".

ورغم محاولة عاصي ونانسي، لعمر للانضمام لفريقهم، فإنه قرر أن ينضم لحماقي بعد أن أهداه شكولاتة، قائلا: "نقطة ضعفي".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.