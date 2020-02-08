محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"،المعروض على شاشة "Mbc"، غنى الطفل محمد ياسين من الجزائر أغنية باللغة الإنجليزية، كما كان يعزف على ألة الجيتار.
والتف له الفنان محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم، وسأله حماقي: "من أمتى بتعزف جيتار؟ ورد محمد من عمر 5 سنوات.
وقال حماقي لياسين: "أنا بعزف جيتار، وطلب من ياسين أن يأخذ الجيتار ويعزف عليه، وغير حماقي من كلمات أغنية "ما بلاش" ليقنع محمد الانضمام لفريقه: "ما بلاش تروح لحد تاني، ما بلاش خليك في فريق حماقي".
واختار الطفل محمد ياسين أن ينضم لفريق الفنان محمد حماقي.
وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| حماقي يغير كلمات أغنية "ما بلاش" ليقنع طفل بالانضمام لفريقه في "The voice kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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