صور| "سعد يداعب لبيب ودقيقة حداد وتكريمات وجوائز".. حفل ختام "جمعية الفيلم" الـ46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدء مساء اليوم حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، والمقام داخل سينما محمد فريد بوسط البلد، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الفنانين الذين رحلوا، وهم: ماجدة الصباحي، ونادية لطفي، ولينين الرملي، والمخرج سمير سيف، والناقد يوسف شريف رزق الله.

وبخلاف الجوائز، التي وزعت، فقد تم تكريم الفنان لطفي لبيب، والمخرج داود عبدالسيد، والسيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم، وأسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، والفنان توفيق الدقن، وأبوالسعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري.

وداعب الفنان محمد سعد، الفنان لطفي لبيب، خلال تكريمه، بعد أن حدث عاصفة من التصفيق، عقب إعلان اسمه، وقال سعد: "ده أبو نوسة مكنش عاوز يجوزني نوسة"، قاصدا فيلم اللمبي.

وأعرب محمد سعد عن سعادته بتكريمه في المهرجان عن دوره في فيلم "الكنز"، مؤكدا عدم ابتعاده عن الكوميديا.

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أما الفنان لطفي لبيب، فقال إنه لن يعتزل الفن، وأنه يخضع حاليا للعلاج الطبيعي، وسيشارك في مسلسل خلال رمضان 2020.

وحضر ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم كل من النجم محمد سعد، السيناريست وحيد حامد، الفنان لطفي لبيب، المخرج يسري نصر الله، الفنان باسم سمرة، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، الفنان طارق الإبياري، المنتج أحمد الإبياري، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج داوود عبد السيد.

وقد حصل، حسب إعلان المهرجان عبر صفحتها على فيس بوك قبل أيام، فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت أحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقي، وأخيرًا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" على جائزة أفضل أفيش، لمصممه ماهر دياب.