فيديو| نانسي عجرم تسقط أرضا بسبب طفل في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنى المتسابق هشام اليمني من اليمن أغنية "أمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس، في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc.

وحصل الطفل هشام على اللفة الثلاثية من لجنة تحكيم البرنامج، بعد أن ألتفت الفنانة نانسي عجرم له في بداية غنائه.

وقالت ناسي بعد أن انتهى هشام من الأغنية: "أنت لي أنا"، وسأله حماقي: "بتعمل إيه تاني غير الغناء؟ ورد هشام :"بلعب مصارعة".

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وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا لتخبر هشام بأنه الفائز.

واختار الطفل هشام أن ينضم لفريق الفنانة نانسي عجرم.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.