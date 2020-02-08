صور| الحزن يخيم على طارق الشيخ في عزاء والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصوير- محمود عبدالناصر: بدأ منذ قليل عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة. وكانت الصفحة الرسمية للفنان طارق الشيخ، عبر موقع "فيسبوك"، أعلنت صباح اليوم عن وفاة والده. وتلقى طارق الشيخ خبر وفاة والده خلال تواجده في دبي، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" أنا في طريقي إلى القاهرة، عائدًا من دبي، التي كنت أتواجد فيها وقت استقبالي خبر رحيل والدي، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم في الشرابية بميدان أبوالعزم".

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