الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان: "الفيديو يعتبر مفبرك.. ومساعدي ظُلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

تداول نشطاء فيس بوك فيديو للطيار الموقوف مدى الحياة، أشرف سعد أبو اليسر، بسبب فيديو محمد رمضان، الذي نشره وهو يجلس على كرسي الطيار، ويقول فيه إنه "يسوق" الطائرة.

وقال الطيار في الفيديو: "في رحلة الفنان محمد رمضان في سبتمبر الماضي، الأخ والفنان قالي إنه هياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه، واحنا طيارة خاصة، ومفيش عائق ومفيش باب فاصل، المساعد قام من كرسيه، لقيته بيقولي صورة وأفرجها لابني، واحنا بنقود رحلات لوزراء وآمراء ورؤساء، وبيحصل وديا بينا وبينهم انهم يلتقطون صور بس لنفسهم مش للعرض أو النشر، لكن رمضان نشر دون علمي أو موافقتي، الكلام ده خطأ كبير جدا، بيخالف جميع الأعراف والقوانين".

وأضاف: "الفيديو مفبرك، مش محمد رمضان هو اللي سايق، واحنا بنطير بالطيارة مش بنسوقها زي ما قال، والفيديو ده اتسبب في أذية لناس كتير، وقفل بيوت كتير، وأنا قلته الموضوع ده هيتسبب في مشاكل".

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وتابع: "لكنه قالي الموضوع تحت السيطرة، وأنا ليا ناسي هتكلم معاهم، الموضوع مانتهاش، وبقى قضية رأي عام، وإيقاف مدى الحياة، أنا ليا تاريخي، أنا مدرس في كلية الطيران، وكنت في القوات الجوية، ومش ممكن اعرض تاريخي للمسح بالأسلوب البايخ ده، والمساعد خد إيقاف سنة، وهو ملوش ذنب، سايب ليكم الحكم على الكلام ده، قدر الله وما شاء فعل".

وكان الطيار قد تم التحقيق معه عقب نشر الفيديو، وتم إيقافه مدى الحياة، وإيقاف المساعد لمدة عام.

وكان رمضان قد قال في تصريحات سابقة، إن تعامل مع الأمر، بينه وبين الطيار، ولكن لن يتحدث عما فعله معه.