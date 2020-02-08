صور| محمد سعد ولطفي لبيب وباسم سمرة أبرز حضور ختام "جمعية الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل الفنان محمد سعد، والفنان باسم سمرة، والفنان لطفي لبيب، وحنان سليمان الآن حفل ختام توزيع تكريمات وجوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، المقام في سينما رينسانس بمحمد فريد في وسط البلد.

كما تواجد كل من الكاتب وحيد حامد، والمخرج داود عبدالسيد، ومنير الوسيمي، وعائلة الفنان الراحل توفيق الدقن، وعائلة الكاتب أبو السعود الإبياري، وناهد نصر الله.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم أسماء الفنانين: علي الكسار، وتوفيق الدقن، والكاتب أبو السعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري، ضمن تكريم رموز ورواد صناعة السينما، كما يكرم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داود عبدالسيد، والفنان لطفي لبيب، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد السينمائي صلاح هاشم.

كما توزع الجوائز على الفائزين والتي أعلنت عنها إدارة الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، عن نتائج لجنة التحكيم برئاسة الناقد كمال رمزي، وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، وأستاذ المونتاج د.رحمة منتصر، والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير د.محمد عسر، والمخرج هاني لاشين، حيث حصل فيلمي "الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" على نصيب الأسد من الجوائز.