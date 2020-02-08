فيديو| في ثاني ليالي العرض.. أحمد عز وأبطال "علاء الدين" يحتفلون بعيد ميلاد مجدي الهواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره بمقاطع فيديو، وصور، من حفل عيد ميلاده مع فريق عمل مسرحية "علاء الدين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وغنى فريق عمل المسرحية في الفيديو "happy birth day to you"، وعلق الهواري: "ليلة من الف ليلة، الحمد لله أحلى عيد ميلاد ده ولا ايه، شكرا فرقة علاء الدين، بحبكم".

وانطلق العرض المسرحي "علاء الدين"، يوم الخميس 6 فبراير الجاري على مسرح "كايرو شو"، بالتجمع الخامس، وأقيم عيد ميلاد الهواري، أمس، عقب ثاني ليالي عرض المسرحية.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري، وبدأ عرض، أول الخميس في مصر، بعد أن عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.