الأمير هاري بأول اعتراف له بعد التنحي: تلقيت علاجاً نفسياً للتغلب على صدمة فقدان والدتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 10:43 مساءً - أثبت الأمير هاري Prince Harry صواب قراره بالتنحي بعد أن بدأ بكسب المال عبر محاضراته ومشاركته في أنشطة عامة للتوعية بقضايا مهمة،وما كان يكسبه في عام من خدماته الرسمية العامة في بلده بريطانيا،قد يكسبه في شهر في خطته الخاصة للإستقلال المالي الذي يضمن له قدراً أكبر من الخصوصية لعائلته في كندا والولايات المتحدة.



الأمير هاري يعترف بتلقيه علاجاً نفسياً إثر وفاة والدته ديانا

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اعترف الأمير هاري بتلقيه العلاج خلال السنوات السبع الماضية للتغلب على صدمة وفاة والدته الأميرة ديانا عندما كان في ال28 من عمره.

وجاء اعتراف دوق ساسكس حول صحته العقلية خلال خطاب ألقاه في "قمة الاستثمار البديل" التي أقيمت برعاية بنك جيه بي مورغان في ميامي، الخميس حول كيفية استثمار الأموال بالطرق الأفضل للأجيال القادمة وجعل العالم الاقتصادي والاجتماعي أفضل للشباب،وهو أمر يهم الأمير هاري.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن هاري تحدث عن الصحة العقلية وكيف تلقى علاجاً نفسياً على مدى السنوات القليلة الماضية في محاولة للتغلب على صدمة فقدان والدته الأميرة ديانا التي كان متعلقاً جداً بها.

وتحدث عن كيفية تأثير أحداث طفولته عليه وأنه يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية .

أكد الأمير هاري أن علاقته بجدته ملكة بريطانيا على خير مايرام .



وقامت الإعلامية الأمريكية الشهيرة غايل كينج بتقديم صديقتها ميغان ماركل على المسرح،وتحدثت ميغان بدورها قليلاُ عن حبها وتقديرها العميق لزوجها الأمير هاري ثم قدمته شخصياً للحضور على المسرح ،وبعد إلقائه خطابه،تناولا العشاء مع المدعوين ال 425 في فندق ساوث بيتش الذي تصل تكلفة الإقامة فيه لليلة الواحدة ب4500 جنيه استرليني ،لكن التقارير أشارت إلى أن الزوجان هاري وميجان فضلا البقاء في قصر صديقتهما لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز.

وكان من بين الأثرياء والمشاهير الحاضرين: جينيفر لوبيز ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والمهندس المعماري الشهير نورمان فوستر والوريثة الروسية داشا جوكوفا وزوجها ستافروس نيارخوس وماجيك جونسون.

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هاري و ميغان غير نادمين على قرار انفصالهما عن العائلة المالكة



وأكد هاري أنه وزوجته ميغان ماركل غير نادمين على قرارهما بالتنازل عن دورهما في العائلة المالكة، لأنه يريد حماية عائلته.

وقال دوق ساسكس الأمير هاري: "إنه لا يريد من ميجان وابنهما أرشي أن يمرا بما مر به عندما كان طفلا ".



وأضاف الأمير هاري، إنه على الرغم من صعوبة الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية، فإنه غير نادم على قراره، مؤكدا أنه وميجان متفائلان بشأن مستقبلهما، ومتفائلان بشأن قدرتهما على الاستقلال مالياً .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعد "قمة الاستثمار البديل" أول ظهور علني رسمي للأمير هاري، و ميغان ماركل Meghan Markel منذ تنازلهما عن مهامهما الملكية قبل أسبوعين، بحثا عن حياة خاصة، ويعتقد أنهما حصلا على نحو 500 ألف إلى مليون دولار مقابل مشاركتهما،وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أنهما تقاضيا 400 ألف جنيه استرليني.

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وعلق مدير العلاقات العامة والتسويق في نيويورك رون توروسيان ،نظرا لوضع ومكانة الثنائي الملكي هاري وميجان،فأنّ حضورهما المؤتمر فوزاً كبيراً لبنك " جيه بي مورجان" ،فكيف لأي علامة تجارية مهمة أن تتجاهل إمكانية دعوتهما للتحدث والمشاركة بأنشطتهما الهامة؟

حيث أكد عدد من الخبراء في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن الأمير هاري وميغان ماركل سيكونان من فئة المتحدثين الأعلى أجراً خلال فترة وجيزة.

وكان قد أكد قبل فترة بسيطة المدير التنفيذي في شركة علاقات عامة وتسويق سيمون هوك ،أن ميغان ماركل لوحدها بدون زوجها الأمير هاري قادرة على كسب 100 مليون في عام لو قبلت ونفذت كل ما عرض عليها.