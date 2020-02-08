هل تذكرون الطفلين عصومي ووليد نجمي قناة طيور الجنة.. شاهدوا كيف أصبح شكلهما الآن ومناسبة ظهورهما

احتفل الوليد مقداد ، نجم قناة “طيور الجنة” بخطوبته، مساء أمس الجمعة ، في حفل كبير ضم عدداً من الأهل والأصدقاء .

وهنأ المعتصم مقداد، شقيقه وليد ، إذ نشر صورة لهما من الحفل، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبا: “أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك”.

تابع: “وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد.. بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي”.