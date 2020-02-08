بالفيديو: سوزان نجم الدين تتعرض للسخرية بسبب تدابيرها من كورونا

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين متابعيها على تطبيق إنستغرام بمقطع فيديو عفوي، شرحت من خلال تدابير الوقاية ونصائحها للحماية من فيروس كورونا المميت والمنتشر في العالم.
وظهرت الممثلة السورية على طبيعتها وهي تضع القفازات والكمامة الطبية، واوصت الجميع على ضرورة ارتدائها خاصة عند السفر والتواجد في المطارات للوقاية والحماية من الفيروس الخطير.
ورغم ان سوزان قامت بإغلاق خاصية التعليق على الفيديو الا انها لم تسلم من بعض المنتقدين الذين استغلوا كلامها وسخروا منها لانها تستغل أي قضيية من أجل اثارة الجدل عبر للسوشال ميديا، في المقابل اثنى العديد ممن تداول المقطع على اللفتة الجميلة واهتمامها بالقضية الخطيرة المنتشرة وتشجيع الجميع على اخذ التدابير الوقائية اللازمة.
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