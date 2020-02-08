كشف تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان القادم

يواصل الفنان المصري رامز جلال، تحضيراته لبرنامجه الجديد الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث استقر على الفكرة الرئيسية للمقلب الذي سينفذه في النجوم هذا العام.

وسوف يكون البرنامج بعنوان “بركان رامز”، وسيتم تصويره في جزيرة بدولة الفلبين.

ولا تختلف فكرة البرنامج الرئيسية، عن الأفكار التي اعتاد رامز الظهور بها كل عام، إذ يخدع الضيف الذي يأتي على أنه سيقدم إعلانا لمنتج ما في مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

وأوضحت مصادر وفقا لموقع “فوشيا” أن رامز جلال يسعى إلى انتقاء النجوم المشاركين معه بعناية هذا العام، وقد يعتمد على جلب عدد من النجوم الأجانب، مثلما فعل في أوقات سابقة، عندما نفذ مقلبا في النجم الهندي شاروخان وباريس هيلتون وغيرهم.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج سيكون ذا تكلفة إنتاجية تفوق كل برامجه السابقة، وسيتم عرضه على فضائية “إم بي سي مصر” كما جرت العادة في السنوات الماضية.