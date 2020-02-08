نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ظهرت من خلاله وهي تقود البيتش باجي في شوارع شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنها ركبت جملا. إلى أنها ركبت جملا. Advertisements يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب بعنوان ياختي كميلة، وشاركها في الغناء الفنان عمرو المصري، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وتوزيع علاء غنيم، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، والكليب من فيلم على واحدة ونص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سما المصري تشعل شرم الشيخ بـ"بيتش باجي وجمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.