تعرف على موعد حفل الكينج في مسرح الساقية

يستضيف مسرح الساقية للعرائس، يوم السبت الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، حفل الكينج محمد منير، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، وذلك بسعر تذكرة 42 جنيهًا. ويقدم مسرح العرائس من خلال الحفل باقة لامعة من أغاني النجم الكبير محمد منير، والتي حققت نجاحات مذهلة عبر مسيرته الفنية الحافلة. مذهلة عبر مسيرته الفنية الحافلة. يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا بعض الأغنيات من ألبومه الجديد، والذي يحمل أسم وطن من بينهم: إبعد عينيك عني، روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية، مهموم. Advertisements

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