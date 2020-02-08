مايا دياب تشارك فى مهرجان السعادة

أعلنت الفنانة مايا دياب عن إحيائها حفلا غنائيا ضخمًا، يوم الخميس الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن مهرجان السعادة رأس الخيمة بالإمارات. ومن ‏المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها خلال مسيرتها الفنية الحافلة. Advertisements يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ربع ساعة، وهو من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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