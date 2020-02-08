40 عامًا على رحيل شاعر الرومانسية الذهبي

تحلُّ اليوم الذكرى الـ40 لرحيل أحد أبرز شعراء العامية فى القرن العشرين شاعر الألف أغنية وجواهرجي الكلمة: مرسى جميل عزيز مؤلف أعذب الأغنيات العاطفية والرومانسية لعمالقة الطرب فى القرن الماضى على رأسهم كوكب الشرق، والتى كتب لها ثلاث أغنيات من أروع ما غنت «سيرة الحب» و«فات الميعاد»، كما كتب للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ

أجمل الأغانى الرومانسية «حُبَّك نار» «فى يوم فى شهر فى سنة» «بتلومونى ليه» «بلاش عتاب» «أبوعيون جريئة» ذات ليلة ويا خلى القلب «الحلوة». ولم يمهل القدر عبدالحليم ليغنى له من غير ليه.

وغنت نجاة الصغيرة له حبيبى لولا الملامة والفنانة شادية قولوا لعين

الشمس وعلى عش الحب ويا نور عنيه وأكدب عليك لوردة، يا حبايب سلامات ويا غزال إسكندرانى والنبى لنكيد العزال وندم لمحرم فؤاد.

جرحتنى عيونه السوده. ويهديك يرضيك لعفاف راضى ومن كلماته غنت صباح. عاشقة وغلبانة وبستاني ومال الهوي.

كل هذه الأغنيات على سبيل المثال وليس الحصر. جسَّد مرسى جميل عزيز بشِعره زمن الرومانسية الذهبى وما زالت كلماته محفورة فى وجدان الملايين عبر أجيال مختلفة ورحل عن عالمنا فى فبراير 1980.