فيديو .. الطيار أشرف أبو اليسر يكشف كواليس جديدة عن واقعة قيادة محمد رمضان للطائرة

تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا، فيديو للطيار أشرف أبو اليسر، والذي كشف كواليس واقعة قيادة الفنان محمد رمضان للطائرة، والتي تسببت في وقفه عن العمل مدى الحياة.

الفيديو المفبرك:

وصرح أشرف بأن الفيديو لم يكن سوى أن محمد رمصان طلب منه أن يلتقط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين

الكابينة والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب فقط، وذلك بحكم الإنسانية.

ولكن بعد أن نشرها رمضان عبر حساباته الرسمية، وتداولها بعض نشطاء مواقع السوشيال ميديا، وفبركة الفيديو، والتصريح بأن من يقود السيارة هو رمضان ذاته، تم إبقاف جميع العاملين بالطائرة.

وأكد أشرف أن القضية أصبحت رأى عام، وصدر قرار بإيقافه مدى الحياة عن الطيران ومساعديه سنة، رغم تاريخه

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فى التدريس بكلية الطيران على طرازات مختلفة من الطائرات.

وكانت وزارة الطيران المدنى أصدرت قرارًا بإيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وهو من إخراج محمد سامي، كما كسر الكليب حاجز الـ 35 ملايين نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.