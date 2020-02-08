فيديو .. نادين نسيب نجيم ترقص مع قصي خولي على أنغام شيرين وحسن شاكوش

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ 35، وظهرت من خلال عيد ميلادها وهي ترقص مع الفنان قصي خولي، وذلك من داخل كواليس تصوير مسلسل جديد يحمل اسم 2020.
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ورقص كل من قصي ونادين على أنغام أغنية يا بفتكر يا بتحس للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية بنت الجيران للفنان حسن شاكوش.
يذكر أن مسلسل عشرين عشرين، من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، فادي إبراهيم، رنده كعدي، كارمن لبس، جنيد زين الدين، فؤاد شرف الدين، حسين مقدم، رولا بقسماتي.
وتدور أحداث المسلسل حول سما، وهي نقيب في الجيش، وتحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع رجل عصابات يدعى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء.
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