فيديو .. برومو فيلم صندوق الدنيا

طرحت الشركة المنتجة، لفيلم صندوق الدنيا، البرومو الرسمي، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، بجميع دور العرض. وفيلم صندوق الدنيا، من تأليف وإخراج عماد البهات، وبطولة كل من خالد الصاوي، من خالد الصاوي، رانيا يوسف ، باسم سمرة، رابي سعد، أحمد كمال، صلاح عبدالله، علاء مرسي، عمرو القاضي. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حول مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة بمنطقة وسط البلد. Advertisements

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