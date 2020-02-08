بالفيديو- يوسف الخال يكشف عن أحد مشاريعه في وزارة الأشغال

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني يوسف الخال عن أحد مشاريعه الخيالية التي نفذت سابقاً في بلدان متحضّرة ببناء مرآب للسيارات مؤلف من عدّة طبقات تقوم رافعة في وضع السيارات داخل مواقف صغيرة الأمر الذي يوفر مساحة كبيرة لإتساع أكبر عدد من السيارات وذلك يخفف من زحمة السير واستهلاك الأراضي الشاسعة لركن السيارات ويسهّل عملية إيجاد موقف لسيارة المواطنين.
وعلّق يوسف الخال على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : "قلتلكن بدي وزارة الأشغال كان هيدا واحد من مشاريعي".
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