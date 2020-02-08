بالفيديو والصور- نوال الزغبي تصور كليب في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - كشف معجبو الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في السعودية عن مفاجأة كانت تحضّرها فنانتهم من خلال نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة في جدّة وانتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبدورها أعادت الزغبي نشر الصور والفيديوهات مؤكدة أنها حالياً في جدّة.
وظهرت نوال الزغبي مرتدية سترة جلدية سوداء وتحتها قميصا أبيض وبنطال أسود وانتعلتالكعب العالي وبدت تسير في سوق "الندى" القديم في جدّة.
يذكر أن الزغبي تستعد لإطلاق أغنيتها الجديد "القوية" قبيل اقتراب عيد الحب والتي شوقت سابقاً جمهورها قبل طرحها.
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