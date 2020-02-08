بالفيديو- طفل فلبيني يغني أغنية سام سميث.. والأخير يدعمه

ميرنا وليد - بيروت - أعجب النجم العالمي سام شميث بصوت طفل فلبيني يغني أغنيته في أحد المراكز التجارية على طريقة الكاريوكي، حيث أدّى الصبي الأغنية بشكل رائع وبإحساس عالي أدهش كل من سمعه.
وبدوره نشر سميث فيديو يوثق لحظة غناء الصبي أغنيته وعلّق عليها قائلاً:"من هذا الطفل؟ أنت من خارج هذا العالم مهما كنت".
وأشار المتابعون في خانة التعليقات الى أن هذا الطفل هو كارلمالون مونتيسيدو من الفلبين شارك سابقاً في أحد برامج الهواة.
الجدير ذكره أن الفنان سام سميثبدأ يثير الجدل بصوره الأخيرة التي يظهر فيها بحلّة إمرأة، يضع الشعر الطويل المستعار ويرتدي المعاطف النسائية وينتعل الكعب العالي الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول إطلالاته من جانب المتابعين.
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