لطيفة تتجاوز النصف مليون بـ "أنا عشت عمري"

ميرنا وليد - بيروت - تجاوزت الفنانة التونسية ​لطيفة​ حاجز النصف مليون مشاهدة لأغنيتها "​أنا عشت عمري​" بعد يومين على طرحها عبر يوتيوب وهي من ألبومها الجديد "أقوى واحدة". يشار الى أن الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد توزيع وليد شركي.

وسبق أن شوّقت لطيفة متابعيها قبل إطلاق أغنيتها بنشر فيديو قصير من فيديو كليب أغنيتها "أنا عشت عمري" كاشفة عن مطلع الأغنية كاتبة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "هكتب ميلادي يوم ما التقينا شوفوا اغنيتي الجديدة انا عشت عمري كاملة على يوتيوب"

الجدير ذكره ان لطيفة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "قلاب" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.