بالفيديو- شاعر سعودي يعلن إعتزاله.. ما السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر السعودي ​خالد المريخي​ إن قرار اعتزاله لكتابة الشعر الغنائي جاء من عند الله، مؤكدأ أن هذا القرار هو الأجمل في حياته.

وأعلنت المريخي عن اعتزاله من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً: "والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني".

وأكد المريخي: "اللي ما يدري عن الخبر، في رمضان الماضي في العشر الأواخر قررت اعتزال الأغنية نهائياً، في ناس لما تتخذ قرار تقول بعد فترة، استعجلت. وأنا أقول الحمد لله والله أنا صادق في كلمة، رزقي ورزق عيالي عند الله سبحانه وتعالي".

وأشار الى أنه بعد عام من قرار اعتزاله أصبحت حالته في نعمة كبيرة، عقب زيارته لبيت الله الحرام في رمضان 2019.