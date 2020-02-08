ميرنا وليد - بيروت - تبنى المركز الثقافي للتراث العربي ‎ CCDPA.France‏مبادرة إنسانية عالمية تهدف للدعوة إلى ترك هذا العالم أكثر ملائمة ‏للأجيال القادمة.‏

شارك في هذه المباردة عددًا من النجوم العالميين وفي الشرق الأوسط منهم الممثل المصري ​أحمد السقا​ والفنانة الفرنسيه ​لينا دوران​ ونادليكا ‏حفيدة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، الممثلة المصرية إلهام شاهين، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة منى عبد الغني وآخرين.‏

كما تهدف المبادرة العودة الى القيم المفقودة وجعل 2020 سنة إنسانية مشتركة، تدعو للاحترام والتسامح والنظر والتقدير ‏والمساعدة المتبادلة والمعاملة بالمثل والتضامن والاستماع والعطف والإخاء والعدالة والنزاهة ورفض العنف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- دعماً للإنسانية..أحمد السقا ولينا دوران في مبادرة عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.