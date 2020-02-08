بالصورة- شاهد وشم راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنان اللبناني راغب علامة لا يمانع رسم الأوشام على جسمه، إذ نشر إبنه خالد علامة صورة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يكشف فيها عن وشم اعتمده والده على رقبته وهو رمز شركة راغب علامة الخاصة. ويعود هذا الوشم الى أغنية "اللي باعنا" الذي اعتمده فقط في فيديو كليب.
ويشار الى أن الرمز نفسه اعتمده خالد على ظهره، أسفل رقبته من الخلف بحجم كبير تعبيراً منه عن ولائه لوالده ومسيرته الفنية الناجحة وتعبيراً منه عن حبه الكبير له.
الجدير ذكره، أن آخر أعمال السوبر ستار راغب علامة أغنية "كان غيرك أشطر" الخليجية من كتابة خالد المريخي، ألحان طلال، توزيع جان ماري رياشي، وأطلقها راغب في الحلقة الأخيرة من "ذا فويس" الموسم الخامس.
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